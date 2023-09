Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Überwiegend sonnig mit einigen Wolken wird es der Vorhersage nach am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Der Tag beginnt zunächst mit einigen Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Später lockert es dann zunehmend auf. Regen wird nicht erwartet – bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es demnach klar und trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 15 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich viel Sonnenschein, im Verlauf des Abends verdichtet sich die Wolkendecke vom Berliner Raum bis in den Westen Brandenburgs allmählich. Es bleibt dem DWD zufolge regenfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 29 Grad. In der Nacht zu Freitag nimmt die Bewölkung zu und es kommen laut DWD Schauer auf. Den Angaben zufolge besteht eine geringe Gewitterneigung – bei Tiefstwerten zwischen 14 und 17 Grad.