Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Trainingsarbeit in dieser Woche mit einer übersichtlichen Trainingsgruppe gestartet. Neben den acht abwesenden Nationalspielern fehlten bei der öffentlichen Einheit am Dienstagmittag fünf weitere Profis. Kapitän Christopher Trimmel weilt zur Trainerausbildung in seiner Heimat Österreich. Torwart Matheo Raab (Handbruch) ist verletzt. Ilyas Ansah, Janik Haberer und David Preu arbeiteten individuell in der Kabine.

Rani Khedira wurde erstmals für die Auswahl von Tunesien berufen, Frederik Rönnow feiert auf Bitten des dänischen Nationaltrainers Brian Riemer ein Comeback in der Auswahl, weil für die WM-Playoffs zwei Torhüter fehlen. Derrick Köhn trifft mit Ghana am Montag in Stuttgart auf Deutschland (20:45 Uhr/ARD).





Andras Schäfer bestreitet zwei Freundschaftsspiele mit Ungarn. Tom Rothe und Aljoscha Kemlein wurden in die deutsche U21 berufen, Livan Burcu in die U21 der Türkei, Dmytro Bogdanov spielt in der U19 der Ukraine.

13 Feldspieler und drei Torhüter

Zu den drei Torhütern und 13 Feldspielern am Dienstagmittag gehörten auch die U17-Schlussmänner Fritz Gagzow und Niklas Glienke sowie U19-Kicker Linus Güther. Der 15 Jahre alte Güther, der bereits bei den A-Junioren zum Einsatz kommt, gilt als großes Talent.

Die international nicht beschäftigten Unioner haben von Freitag bis Montag frei. In der Bundesliga müssen die Eisernen wieder am Ostersonntag (15.30 Uhr) antreten. Dann ist mit dem FC St. Pauli ein wie Union um den Klassenerhalt ringender Mitkonkurrent im Stadion An der Alten Försterei zu Gast.