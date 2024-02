Berlin (dpa) – Die Universität Rostock hat die Überprüfung der Doktorarbeit von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) auf Plagiate bislang nicht abgeschlossen. «Das Prüfungsverfahren läuft aktuell und eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen. Voraussichtlich wird dies nicht vor Ende März geschehen», teilte die Leiterin der Pressestelle der Universität, Kirstin Werner, am Freitag mit.

VroniPlag hatte Unregelmäßigkeiten beanstandet

Schreiner hatte im August vorigen Jahres angekündigt, ihre juristische Doktorarbeit zum Thema «Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht» aus dem Jahr 2007 überprüfen lassen zu wollen. Zuvor hatte es Berichte über Unregelmäßigkeiten gegeben, die das Portal VroniPlag Wiki beanstandet hatte.

Öffentlich geworden war der Fall durch einen Fachartikel in der «Neuen Juristischen Wochenschrift». Dort hatte der Frankfurter Rechtsprofessor Roland Schimmel über sogenannte Bauernopfer in akademischen Arbeiten berichtet und in diesem Zusammenhang Schreiners Arbeit als Beispiel genannt. Darunter sind Textübernahmen aus anderen Arbeiten zu verstehen, bei denen die Quelle genannt, aber beispielsweise der Umfang der Übernahme nicht klar gekennzeichnet ist.