Guben (dpa/bb) – Ein unbekannter Mann hat am Vormittag eine Sparkassen-Filiale in Guben (Spree-Neiße) nahe der polnischen Grenze überfallen. Nach ersten Angaben der Polizei feuerte der Mann in der Filiale einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe ab und forderte Geld. Er sei mit dem ausgehändigten Betrag in noch unbekannter Höhe geflohen. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» darüber berichtet. Verletzte gab es nicht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Beamten suchen mit einem großen Aufgebot nach dem Mann.