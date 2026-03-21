Berlin (dpa/bb) – Mehrere Täter haben einen Mann in Berlin-Charlottenburg überfallen. Der 38-Jährige kam in der Nacht zum Samstag mit Stichverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Demnach sprachen mehrere Unbekannte den Mann im Österreichpark an.

Sie sollen ihn unvermittelt mit Pfefferspray und einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Der 38-Jähriger erlitt unter anderem mehrere Stichverletzungen an den Beinen, wie es hieß. Die Angreifer sollen laut Polizei danach in die Jackentasche des Mannes gegriffen haben, erlangten aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute und flüchteten.



