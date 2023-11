Potsdam (dpa/bb) – U21-Weltmeister Moritz Sauter wechselt von Handball-Zweitligist 1. VfL Potsdam in die erste Liga zum HSV Hamburg. Der 20 Jahre alte Rechtshänder, der in der HBL auch fünfmal für die Füchse Berlin auflief, unterschrieb in der Hansestadt einen Zwei-Jahres-Vertrag und wird Potsdam am Saisonende verlassen, wie die Brandenburger am Donnerstag mitteilten. «Ich kann beiden nur gratulieren. Moritz zu einem tollen Club, der schon viele gute, junge Spieler weiterentwickelt hat. Und dem HSV zu einem absoluten Führungsspieler, der die Mannschaft besser machen wird», wurde VfL-Trainer Bob Hanning in der Mitteilung über den Leistungsträger zitiert.

Sauter wechselte 2016 ins Ausbildungszentrum zu den Füchsen. Seit der vergangenen Saison 2022/23 hat er ein Zweitspielrecht für den Club. Der 20-Jährige, der neben dem Handball Medizintechnik studiert, soll in Hamburg die Rolle von Dani Baijens übernehmen. Der derzeit an der Wurfhand verletzte Niederländer wechselt im nächsten Sommer zum Champions-League-Club Paris Saint-Germain nach Frankreich.