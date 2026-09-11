Berlin (dpa/bb) – Etwas mehr als eine Woche vor der Abgeordnetenhaus-Wahl sind Berliner Kinder und Jugendliche gefragt. Bei der ersten U16-Wahl zum Abgeordnetenhaus können sie noch heute ihre Stimme zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung abgeben und sich so Gehör verschaffen, wie das Landeskompetenzzentrum für Beteiligung und Demokratiebildung in der Kinder- und Jugendhilfe mitteilte. Gewählt werden kann eine Partei. Doch was sollten junge Wählerinnen und Wähler noch wissen?

Wo und bis wann kann ich meine Stimme abgeben?

Bis zum Abend sind in Berlin laut Veranstalterangaben rund 340 Wahllokale in Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, Bibliotheken geöffnet. Auf der Internetseite der Wahl (www.u16.berlin) findet sich eine Karte, auf der alle öffentlichen Wahllokale verzeichnet sind. Auch die Öffnungszeiten der einzelnen Lokale werden dort angezeigt. Einige Wahllokale sind schon seit Montag geöffnet, der zentrale Wahltag ist heute.





Darf ich abstimmen?

Teilnehmen und wählen dürfen grundsätzlich alle jungen Menschen unterhalb der Altersgrenze. Die Staatsbürgerschaft spielt dabei keine Rolle. Durch die Absenkung des regulären Wahlalters auf 16 wird die ehemalige U18-Wahl zum Abgeordnetenhaus erstmals eine U16-Wahl. An der U18-Wahl zur Bundestagswahl nahmen in Berlin den Angaben zufolge knapp 32.500 junge Menschen teil.

Wann werden die Ergebnisse bekanntgegeben?

Die Ergebnisse der U16-Wahl sollen am Montag (14. September) um 14.00 Uhr auf der Internetseite der Wahl und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Heute ist zudem von 16.00 bis 20.00 Uhr eine Wahlparty im Theater an der Parkaue geplant.