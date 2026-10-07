Berlin (dpa) – Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Weg zu einer Rede nach eigenen Angaben vom Hauptstadtverkehr ausgebremst worden – und von einer Tunnelsperrung aus speziellem Grund. «Ich bitte um Nachsicht, dass ich ein wenig zu spät bin», sagte er beim «Deutschland-Gipfel» von «Handelsblatt» und «Wirtschaftswoche». Aber das liege an den Berliner Verkehrsverhältnissen «und an einem gesperrten Tiergartentunnel, der gesperrt ist, weil angeblich das Personal für die Überwachung fehlt», sagte Merz und fügte hinzu: «Na ja.»

Der Tunnel, der auch unter dem Regierungsviertel entlangführt, wird nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale in dieser Woche jeweils ab mittags aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung fehlt derzeit Personal für die rund um die Uhr vorgeschriebene Überwachung.



