Weinheim/Berlin (dpa/bb) – Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben ihren neunten Meistertitel seit 2014 geholt. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag im Final-Rückspiel mit 6:3 bei Hauptrunden-Gewinner TTC 1946 Weinheim in Nordbaden. Eastside hatte das Hinspiel am Freitagabend in Berlin bereits mit 6:1 gewonnen und die Weichen gestellt.

Nach den beiden engen Doppeln stand es 1:1, nach der ersten Einzelrunde mit Eastside-Erfolgen von Xiaona Shan im oberen und Sabina Surjan im unteren Paarkreuz 3:3. Die fehlenden zwei Punkte zu den titelbedeutenden fünf Zählern für die Berlinerinnen besorgten danach erneut Shan (40) mit 3:2 im Spitzeneinzel gegen Weinheims Nummer eins Bruna Takahashi (Brasilien) und Nina Mittelham mit 3:1 gegen Yuan Wan.