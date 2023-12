Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) lässt sich durch die verpasste Herbstmeisterschaft der Hamburger Fußballvereine in der 2. Fußball-Bundesliga nicht entmutigen. «Die Herbstmeisterschaft ist nicht das entscheidende Ergebnis einer Saison», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hoffe weiterhin, dass entweder St. Pauli oder der HSV oder vielleicht beide die Chance ergreifen, in die erste Liga aufzusteigen.» Hamburg gehöre aus der Sicht des Politikers in die erste Liga.

Bis zum Stadtderby Anfang Dezember sah es so aus, als würden die Hamburger Vereine die Herbstmeisterschaft unter sich ausmachen. Doch seitdem ließen beide Punkte liegen – und Holstein Kiel feierte einen Sieg nach dem anderen. Am letzten Hinrundenspieltag sicherten sich die Kieler den ersten Platz mit zwei Punkten Vorsprung, weil der FC St. Pauli nur Unentschieden spielte. Der HSV überwintert als Dritter.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hatte bekräftigt, er sei sehr optimistisch, dass Holstein Kiel den Sprung in die Bundesliga schaffe. «Wir sind auch immer optimistisch», sagte Tschentscher als Reaktion darauf. «Wir haben aber in den letzten Jahren erlebt, dass Prognosen unzuverlässig sind», ergänzte Hamburgs Bürgermeister. «Und deswegen wollen wir die Erwartungshaltung nicht zu hart formulieren.» Er sei aber sicher, dass sich Fußball-Fans in ganz Hamburg freuen würden, wenn der Aufstieg in diesem Jahr einem oder sogar beiden Vereine gelinge.