Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ein bewölkter Himmel erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Dabei kommt es in den frühen Morgenstunden noch verbreitet zu Frost und örtlich zu Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages verdichtet sich die Wolkendecke, Regen wird nicht erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, im Süden Brandenburgs seien laut DWD ein paar Regentropfen möglich. Es kühlt auf Temperaturen zwischen vier und ein Grad ab.

Am Dienstag halten sich die Wolken demnach weiterhin hartnäckig am Himmel. Im Nordwesten Brandenburgs lockert es zeitweise auf, örtlich kommt es zu leichtem Sprühregen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es stark bewölkt und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen fünf und zwei Grad, in der Prignitz werden Tiefstwerte bis minus ein Grad erwartet.