Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer und eine Frau haben einen 45-jährigen Mann vor einem Spätkauf in Berlin-Spandau überfallen und einen sogenannten Molotowcocktail in Richtung des Spätis geworfen haben. Die drei Täter griffen den Mann am Sonntagnachmittag im Ortsteil Falkenhagener Feld an und schlugen ihm mit einem Schlagstock mehrfach auf den Kopf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau warf den Molotowcocktail, der auf dem Boden zerbrach. Ein 21-jähriger Mann, der zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls auf den Kopf geschlagen. Beide Opfer erlitten Platzwunden. Alarmierte Polizisten fassten einen Mann und die Frau kurz darauf in der Nähe. Im Autos des Mannes fanden sie zwei weitere Molotowcocktails.