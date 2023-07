Berlin (dpa/bb) – Diese Partie wird für Christopher Trimmel eine ganz besondere. Sechs Jahre spielte der Kapitän des 1. FC Union Berlin für Rapid Wien. Von der österreichischen ging es im Sommer 2014 in die deutsche Hauptstadt. Und an diesem Mittwoch (18.15 Uhr) empfängt Trimmel in Berlin mit dem Bundesligisten seinen 1897 einst als 1. Wiener Arbeiter Fußball-Club gegründeten ehemaligen Arbeitgeber.

«Ich habe noch eine sehr große Verbindung zu Rapid», sagte der 36 Jahre alte Rechtsverteidiger: «Mein früherer Kapitän Steffen Hofmann ist jetzt Geschäftsführer. Auch Sportdirektor Markus Katzer und Amateurtrainer Stefan Kulovits waren Mitspieler von mir.»

Im Juli 2008 war Trimmel vom ASK Horitschon aus der Burgendlandliga zu Rapid gewechselt. Für den Club absolvierte Trimmel zunächst in der zweiten, dann in der ersten Mannschaft insgesamt weit über 200 Spiele. Für Union sind es allerdings mittlerweile schon über 300.

Die Kulisse wird für ein Testspiel gegen den Tabellenvierten der vergangenen Saison in Österreich auch prächtig sein im Stadion An der Alten Försterei. Im Vorverkauf setzte Champions-League-Teilnehmer Union Berlin bis Dienstagmittag bereits 14 600 Tickets ab. Und Trimmel rechnet auch mit mehreren hundert Fans aus Wien. Er hoffe, dass die Unioner und Wiener dem «Wort Freundschaftsspiel eine eigene Bedeutung geben werden» und natürliche auf ein «geiles Spiel».