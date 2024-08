Berlin (dpa/bb) – Ohne Christopher Trimmel und Rani Khedira ist Fußball-Bundesligist Union Berlin in die vorletzte Trainingswoche vor dem Auftakt im DFB-Pokal gestartet. Beim ersten Training nach der 0:4-Niederlage im Testspiel gegen Olympique Lyon am vergangenen Samstag wurde Kapitän Trimmel aufgrund der Belastungssteuerung geschont. Sein Stellvertreter Khedira ist immer noch krank. Er soll am Donnerstag wieder ins Training einsteigen können, teilte Union mit. Beide Profis fehlten auch beim Test gegen den französischen Erstligisten.

Vor 150 Fans mussten auch Torwart Yannic Stein und Verteidiger Josip Juranovic passen. Beide Akteure sollen angeschlagen sein. Dagegen war Mittelfeldmann Alex Král nach Club-Angaben für «persönliche Gespräche» freigestellt worden. Der Tscheche hat keine Aussicht auf einen Stammplatz. Er kam in der Vorbereitung auch schon auf der ungewohnten Innenverteidiger-Position zum Einsatz. Medienberichten zufolge steht Král vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona.

Am Ende der Woche steht für die Mannschaft von Union-Trainer Bo Svensson das letzte Testspiel vor dem Pokalspiel beim Regionalligisten Greifswalder FC am 17. August an. Die Köpenicker empfangen am Freitag den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián im Stadion An der Alten Försterei (19.00 Uhr).