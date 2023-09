Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat einem Trickdieb das Handwerk gelegt, der sich vor Touristen als Polizist ausgegeben haben soll. Zivilpolizisten beobachteten, wie der 47-Jährige an verschiedenen touristischen Hotspots gezielt offenkundig ausländische Berlinbesuchende ansprach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach ließ sich der Mann am Montag die Personaldokumente zeigen sowie ihre Geldbörsen zur angeblichen Kontrolle aushändigen. Im S-Bahnhof Friedrichstraße wurde er dann festgenommen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Der Mann sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.