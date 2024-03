Berlin (dpa) – Dem verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian wird am Montag bei einer Trauerfeier in Berlin gedacht. Der Musikproduzent war im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Miami gestorben. Farian hatte seit den 1970er-Jahren Popmusik produziert – die Songs «Daddy Cool» oder «Rasputin» gelten als Klassiker. Er gründete weltweit erfolgreiche Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli. Nach den Worten der Frank Farian Foundation gebe die Trauerfeier seinen Weggefährten die Gelegenheit, sich von Farian zu verabschieden. Der Musikproduzent habe während seiner langen Karriere stets die Öffentlichkeit mit einbezogen. Die Trauerfeier findet im Magazin der Heeresbäckerei im Berliner Stadtteil Kreuzberg statt.

Farian wurde als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Mit 14 zog er ins Saarland und lernte Koch. Mit seiner Band «Die Schatten» nahm er 1963 in einem ehemaligen Kuhstall die erste Platte auf. Vom Saarland aus ging es nach Rosbach bei Frankfurt, später in die USA.