Berlin (dpa/bb) – In der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg ist am Freitag (10.00) die Trauerfeier für den Grünen-Politiker und früheren Justizsenator Wolfgang Wieland geplant. Wieland war am 5. Dezember im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Grünen würdigten ihn als «einen der ganz Großen unserer Partei». Wieland war 1978 einer der Mitgründer der Alternativen Liste in Berlin, später Bündnis 90/Die Grünen. Im Berliner Abgeordnetenhaus saß er von 1987 bis 1989 und von 1990 bis 2004. Er war mehrfach Fraktionsvorsitzender und um die Jahrtausendwende kurze Zeit Justizsenator. Nach seiner Zeit im Abgeordnetenhaus saß er jahrelang im Bundestag. Zudem arbeitete der Jurist als Rechtsanwalt. Zur Trauerfeier wird auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.