Serrahn (dpa/mv) – Familie, Freunde, Bekannte und Wegbegleiter nehmen am Freitag (13.00 Uhr) bei einer Trauerfeier in Serrahn (Kreis Rostock) Abschied von dem Anfang voriger Woche verstorbenen Pastor Uwe Holmer. Der evangelische Theologe wurde bekannt, weil er und seine Familie Anfang der 1990er Jahre den gestürzten DDR-Staatschef Erich Honecker (1912-1994) und seine Frau Margot (1927-2016) für zweieinhalb Monate im Pfarrhaus aufnahmen.

Damals leitete Holmer die Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal bei Berlin, in denen rund 650 Beschäftigte mehr als 1000 Behinderte, Senioren und Suchtkranke betreuten. Bis zum Ruhestand war er in Serrahn Leiter eines diakonischen Suchtkrankenzentrums. Holmer starb am 25. September im Alter von 94 Jahren. Nach der Trauerfeier in der Serrahner Kirche ist die Beisetzung.