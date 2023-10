Frankfurt (Oder) (dpa) – Die deutsch-polnische Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Slubice lädt vom 16. bis 18. November zum Internationalen Musikfestival «transVOCALE» ein. Bei der 19. Ausgabe seien an Konzertorten in beiden Städten 17 Musiker und Bands aus zehn Ländern am Start, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Dabei würden wie gewohnt die Grenzen von Genres, Kulturen und Ländern überschritten: «Ungarischer Speedfolk trifft auf poetische Lieddichtung aus Hamburg, polnischer Elektropop wird gefolgt von hinreißenden arabischen Stimmen, Cumbia, Reggae und Dub laden zum Tanzen ein», heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Eröffnet wird das Festival am 16. November im Collegium Polonicum in Slubice mit einem Konzert der «Seilschaft», die einst Wegbegleiter des verstorbenen Liedermachers Gerhard Gundermann war. Anschließend folgen der brasilianische Songwriter João Selva, Bassekou Kouyaté aus Mali und die polnische Jazzsängerin Aga Zaryan. Das Festival beschließt am Sonntag (18. November) die marokkanische Sängerin Oum im Kleist-Forum in Frankfurt (Oder).

«Wir laden das Publikum ein, sich beidseitig der Oder auf den Weg zu machen, der grenzüberschreitenden Idee des Festivals zu folgen und selbst das persönliche Highlight zu entdecken», sagten die Festivalkuratoren Daniel Zein und Piotr Tamborski.