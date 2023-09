Senftenberg (dpa/bb) – Ein Transporter hat sich in der Nähe von Senftenberg überschlagen und flüssiges Chlor verloren. Der 41 Jahre alte Fahrer sei mit dem Fahrzeug am Samstag zwischen dem Ortsteil Peickwitz und der Gemeinde Schwarzbach aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Transporter blieb demnach auf dem Dach liegen. Er hatte den Angaben zufolge rund 25 Kilogramm Chlor in flüssiger Form geladen, das teilweise auslief. Chlor wird als giftig eingestuft. Die Feuerwehr war laut Polizei mit einem Gefahrgutfahrzeug vor Ort, um die ätzende Flüssigkeit zu binden und schwere Folgen zu verhindern.