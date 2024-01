Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in Berlin-Schöneberg eine Explosion an einem Transporter verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Anwohner in der Nacht auf Mittwoch von einem lauten Knall geweckt. Die gerufenen Polizisten stellten fest, dass an dem dort geparkten Transporter mit Pyrotechnik hantiert worden war.

Die Heckklappen des Transporters, ein weiteres Auto sowie die Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses wurden den Angaben zufolge bei der Explosion beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.