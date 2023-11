Altglietzen (dpa/bb) – Zöllner haben in Altglietzen (Landkreis Märkisch-Oderland) einen Transporter mit etwa einer Tonne Feuerwerkskörper an Bord aus dem Verkehr gezogen. Die für den Transport erforderliche Erlaubnis konnte der Fahrer bei der Kontrolle am vergangenen Mittwoch nicht vorweisen, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Dienstag mitteilte. Die 67 Kartons mit je 1000 Feuerwerkskörpern darin wurden sichergestellt. Gegen den 24 Jahre alten Fahrer wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.