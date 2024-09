Berlin (dpa/bb) – In der Nacht hat in Berlin wieder ein Fahrzeug gebrannt. Ein auf der Straße abgestellter Transporter stand in Berlin-Reinickendorf in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Der Transporter wurde stark beschädigt. Wie das Fahrzeug in der Markstraße in Brand geriet, muss zwar erst noch ermittelt werden. Die Polizei geht jedoch von Brandstiftung aus.