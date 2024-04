Berlin (dpa/bb) – Auf einem Parkplatz in Berlin-Hellersdorf ist am frühen Donnerstagmorgen ein Kleintransporter ausgebrannt, zwei weitere Autos wurden beschädigt. Laut Polizei besteht Verdacht auf Brandstiftung. Demnach bemerkte eine Anwohnerin gegen 3.20 Uhr direkt neben dem geparkten Transporter in der Erich-Kästner-Straße eine Person. Wenig später sah sie Flammen im Innenraum des Fahrzeugs, eine unbekannte Person fuhr auf einem E-Scooter davon. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge, oft ist Brandstiftung die Ursache.