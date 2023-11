Berlin (dpa) – Das Ende der zwölf Spiele andauernden Niederlagenserie soll dem 1. FC Union Berlin einen Schub beim Selbstbewusstsein geben. «Die Leistung hat schon ein bisschen Freude zurückgebracht, ein Lächeln. Es hat noch keine Jubelstürme ausgelöst. Aber es war wichtig, mal die eine Serie zu durchbrechen», sagte Trainer Urs Fischer am Samstag über die Auswirkungen des 1:1 beim italienischen Meister SSC Neapel in der Champions League unter der Woche.

Am Sonntag treten die Berliner in der Bundesliga beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) an. In der Liga hat Union die letzten acht Partien verloren und ist auf den Relegationsrang abgerutscht. «Wir müssen versuchen, da anzuknüpfen, wo wir in Neapel aufgehört haben. Ich glaube schon, dass die Mannschaft einen stabileren Eindruck hinterlassen hat, dass wir über 90 Minuten kompakter waren und dieses Union-Gesicht auf den Platz bekommen haben», sagte der 57 Jahre alte Schweizer.

Die Rheinländer seien momentan die beste Mannschaft der Liga, so Fischer. «Wir dürfen ihnen nicht viele Räume anbieten», sagte er. «Wenn sie sich in die Halbräume spielen und Zeit haben aufzudrehen, hat die Mannschaft eine Wahnsinnsqualität.»