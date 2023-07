Cottbus (dpa/bb) – Eines der ältesten Unternehmen in Cottbus, der Feinkostbetrieb Kunella, will trotz anhaltender Preiskämpfe in der Branche in den Standort investieren. Das teilte Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) am Donnerstag nach einem Besuch des Unternehmens mit. Um weiterhin im Wettbewerb zu bestehen, investiert Kunella unter anderem in moderne Palettier-Maschinen. Somit können zusätzlich die Verpackungsbereiche automatisiert werden. Darüber hinaus sei eine Erhöhung der Lagerkapazitäten am Standort erforderlich, so das Unternehmen. Langfristig sollen damit Kosten gespart und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden.

Die Hauptprodukte des Unternehmens sind die Herstellung von Ölen, Mayonnaisen, Saucen und Ketchup, marinierte Kapern, Knoblauch und Sahnemeerrettich. Kunella hat zurzeit 38 Beschäftigte. «Mittlerweile gehen Produkte von Kunella in die ganze Welt und sind in allen großen deutschen Handelsketten gelistet, immer verbunden mit dem Namen Cottbus», sagte Schick. Das begrüße und unterstütze er sehr.