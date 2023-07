Berlin (dpa) – Neuzugang Lucas Tousart durfte sich ungeachtet seiner Hertha-Vergangenheit auf ein Willkommen durch seine neuen Teamkollegen beim 1. FC Union wie bei jedem anderen auch freuen. «Wir begrüßen jeden gleich», betonte Kapitän Christopher Trimmel. Am Donnerstag sollte Tousart zur Mannschaft stoßen und ins Training des Champions-League-Teilnehmers aus Berlin-Köpenick einsteigen.

Trainer Urs Fischer sieht den von manchem Fan möglicherweise auch als brisant angesehen Wechsel eines Profis von Hertha BSC zum längst dominierenden Stadtrivalen recht gelassen. Tousart habe nicht die Jugend bei der Hertha verbracht, betonte Fischer. Mit Blick auf seine eigene Vergangenheit als Spieler, erklärte der mittlerweile 57 Jahre alte Schweizer: «Es hat schon bisschen damit zu tun, wo man aufwächst.» Er selbst habe als A-Juniorenspieler mal ein Angebot von Grasshopper Zürich bekommen, blieb aber beim FC, wo er mit sieben Jahren angefangen habe, erzählte Fischer.

Unions in die zweite Liga abgestiegener Stadtrivale hatte Tousart Anfang 2020 von Olympique Lyon verpflichtet – als Rekordeinkauf für 25 Millionen Euro. Der Krisen-Club aus dem Westend hatte den Mittelfeldspieler aber sofort wieder an Lyon ausgeliehen. Ab Sommer 2020 trug der Tousart das Hertha-Trikot.

Und bei Union steigt er gleich in einer stressigen Zeit der Vorbereitung ein. Unmittelbar nach dem 3:0-Sieg im Testspiel am Mittwochabend vor rund 17.000 Fans im Stadion An der Alten Försterei gegen Rapid Wien versprach Fischer für den folgenden Tag schon «wieder eine Einheit, die es in sich hat». Sie seien in einer Phase, in der sie sehr, sehr müde seien, konstatierte Trimmel. Das sei aber normal, betonte der 36 Jahre alte Rechtsverteidiger aus Österreich.

Noch mal an die Substanz wird aber das Spiel am kommenden Samstag ebenfalls im Köpenicker Stimmungstempel gegen Holstein Kiel gehen. Viermal 30 Minuten werden dann gespielt, und sicherlich dürfte auch Neuzugang Tousart zum Einsatz kommen.