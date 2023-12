Berlin (dpa/bb) – Der Chef der Berliner Tourismusgesellschaft, Burkhard Kieker, hat die Eintrittsgebühr von zehn Euro für die Silvesterparty am Brandenburger Tor in diesem Jahr verteidigt. «Es kostet Eintritt, weil einfach die Sicherheitsgebühren so enorm gestiegen sind», sagte er am Freitag im RBB-Inforadio. Unter anderem müsse der Tiergarten abgesperrt werden. «Da haben sich die Preise teilweise verdoppelt und verdreifacht, was das Wachpersonal, was die Zäune angeht.»

Die traditionelle Silvesterparty am Brandenburger Tor soll in diesem Jahr wieder größer ausfallen. Auch ein Feuerwerk ist erstmals seit der Corona-Pandemie geplant. 65.000 Karten werden angeboten. Am Freitagmorgen waren Online-Tickets noch verfügbar.

Mögliche Silvesterkrawalle in anderen Stadtteilen wie im vergangenen Jahr hielten unterdessen keine ausländischen Besucher davon ab, für die Silvesternacht nach Berlin zu kommen. «Das Image von Berlin ist so gefestigt», betonte Kieker. «Alle wissen, dass es in Großstädten auch ein paar komische Leute gibt und deshalb ist es nicht abschreckend.»