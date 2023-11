Brandenburg (dpa/bb) – Immer mehr Menschen besuchen Brandenburg. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag berichtete, wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 11,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und gut zwei Prozent mehr als 2019. Damit sei die Zahl der Übernachtungen im Vor-Corona-Jahr 2019 übertroffen worden.

Im Schnitt blieben die Gäste zwischen Januar und September 2023 zwei bis drei Tage in Brandenburg. Laut dem Amt für Statistik kam dabei mit 3,8 Millionen ein Großteil der Touristen aus Deutschland. Aus dem Ausland stammten demnach rund 368.000 Besucher.

Beliebtestes Ziel bei den Touristinnen und Touristen war der Spreewald. 1,8 Millionen Übernachtungen wurden den Angaben zufolge in den ersten drei Quartalen in dem Reisegebiet gezählt. Dem Spreewald folgen das Seenland Oder-Spree, das Ruppiner Seenland, die Stadt Potsdam und das Dahme-Seenland. Mit knapp 15 Prozent mehr Übernachtungen sei das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022 im Reisegebiet Dahme-Seenland am höchsten.