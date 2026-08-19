Potsdam (dpa/bb) – Rund 2,5 Millionen Touristen haben im ersten Halbjahr Brandenburg besucht. Das waren 0,4 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Gleichzeitig blieben sie kürzer: Die Zahl der Übernachtungen ging im selben Zeitraum um 1,5 Prozent auf rund 6,3 Millionen zurück.

Die meisten Touristen kamen aus Deutschland. Die Zahl der wenigen Gäste aus dem Ausland ging im Vergleichszeitraum um 1,6 Prozent zurück auf rund 201.000.





Zu den beliebtesten Reisegebieten in Brandenburg zählten das Dahme-Seenland mit rund 424.000 Besucherinnen und Besuchern im ersten Halbjahr, der Spreewald (351.000) sowie die Brandenburgische Seenplatte (339.000). Nach Potsdam zog es im ersten Halbjahr rund 290.000 Gäste, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.