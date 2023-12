Berlin (dpa/bb) – Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin ist in einer Wohnung ein Toter gefunden worden. Die Feuerwehr habe die Leiche in der Nacht zu Montag bei den Löscharbeiten im Stadtteil Friedrichsfelde gefunden, teilte die Polizei mit. Den ersten Erkenntnissen zufolge habe es in zwei Wohnungen des Hauses gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte, brannten eine Wohnung und ein Balkon im sechsten Obergeschoss. Das Feuer breitete sich über den Balkon in das siebte Obergeschoss aus.

Warum das Feuer ausbrach, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Zur Brandursache laufen Ermittlungen. Auch zu den näheren Umständen des Todes der gefundenen Person konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.