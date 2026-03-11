Berlin (dpa/bb) – Nach dem Fund eines toten Mannes in der Havel in Berlin-Spandau wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Der 45-Jährige wurde am Montagvormittag an der Freybrücke tot aus dem Fluss geborgen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach gehen sie davon aus, dass der 45-jährige Ukrainer Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin bitten Zeugen um Hinweise.