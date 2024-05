Seddiner See (dpa/bb) – Im Großen Seddiner See ist ein Mann ums Leben gekommen. Im Rahmen von umfangreichen Suchmaßnahmen wurde die Leiche des 40-Jährigen am Mittwoch aus dem Wasser geborgen, wie einer Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor berichtete die «Märkische Allgemeine». Die Ursachen für den Vorfall am Mittwochabend im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind bisher noch unklar.