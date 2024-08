Berlin (dpa/bb) – Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn soll am Vormittag eine Obduktion erfolgen. Die Untersuchung der Gerichtsmediziner soll klären, ob ein Verbrechen vorliegt. «Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass kein Fremdverschulden vorliegt», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei ist noch dabei, die Identität der Toten zu klären, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung soll es sich um eine Jugendliche handeln. Ein Bewohner soll die Tote gestern gegen 17.15 Uhr in dem Haus in der Merseburger Straße entdeckt haben.