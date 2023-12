Fürstenwalde/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand sind in Fürstenwalde (Oder-Spree) mehrere Haustiere ums Leben gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) mitteilte. Demnach hatten Anwohner am Mittwochvormittag Rauch im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt. Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, fanden die Rettungskräfte in der Wohnung drei tote Hunde und drei tote Katzen. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden.