Berlin (dpa/bb) – Eine Frau ist in Berlin-Schöneberg auf der Straße tot gefunden worden. Die 60-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen an den Folgen einer Gewalttat gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie war nach Mitternacht auf der Fuggerstraße auf dem Boden liegend entdeckt worden. Die Mordkommission ermittelt.