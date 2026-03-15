Berlin (dpa/bb) – Aus einem Bauwagen in Berlin-Alt-Treptow ist eine tote Frau geborgen worden. Ein Mann aus dem Wagen kam «mit schweren Rauchgasvergiftungen» ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die «B.Z.» (online) berichtete zuerst. Die Ursache für den Tod der 40-Jährigen und die Vergiftungen des 33-Jährigen waren zunächst unklar.

In dem Bauwagen habe sich ein Kohleofen befunden. Die Feuerwehr führte nach eigenen Angaben Messungen auf Kohlenmonoxid (CO) in der Raumluft durch, das zum Tod führen kann. Jedoch habe man das Gas nicht nachweisen können, hieß es weiter. Es sei aber denkbar, dass es sich vor der Messung schon verflüchtigt habe. Ob der Ofen benutzt wurde und Abgase ausgetreten sind, war zunächst unklar.





Die Rettungskräfte wurden am Samstagnachmittag zu einem Wagenplatz in Alt-Treptow alarmiert – wegen einer bewusstlosen Frau in einem zum Wohnwagen umgebauten Bauwagen. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der 40-Jährigen feststellen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der 33-jährige Mann, der bei ihr in dem Wagen war, kam nach Feuerwehrangaben mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort.