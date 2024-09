Eberswalde (dpa/bb) – Nach dem verheerenden Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Eberswalde sucht die Polizei nach dem Auslöser des Brandes, bei dem zwei Menschen starben und sechs verletzt wurden. Die Stadt reagierte geschockt. Der Bürgermeister rief zu einem Stillen Gedenken am Abend auf dem Markplatz auf.

Warum es zu dem Feuer kam, ist offen. Brandstiftung ist bislang nicht ausgeschlossen. Ein Sprecher der Polizeidirektion sagte: «Wir ermitteln zur Brandursache. Es ist alles möglich vom technischen Defekt bis zu Brandstiftung.» Die Ermittler hoffen nun auch auf Zeugenhinweise.

In dem mehrstöckigen Haus leben nach Angaben der Polizei vor allem Menschen mit Migrationshintergrund. Auch diplomatische Vertreter der Türkei kamen laut Stadt zum Brandort.

Brach das Feuer in Barbershop aus?

Wo genau in dem Gebäude das Feuer am späten Samstagabend entstand, ist noch nicht geklärt. Es spreche viel dafür, dass es im Barbershop ausgebrochen sei, sagte der Sprecher der Polizei. Das Geschäft liege links vom Eingang zum betroffenen Gebäude, rechts sei ein Dönerimbiss. Spezialisten des Landeskriminalamtes setzten heute ihre Untersuchungen am Brandort fort.

In der Eberswalder Innenstadt hatten sich am Samstag dramatische Szenen abgespielt: Einige Bewohner sprangen in Sprungtücher, um dem Feuer zu entkommen. Sechs Menschen wurden verletzt. Die Flammen erfassten das gesamte Haus sowie ein angrenzendes Nebengebäude.

Die Stadt rief zum Gedenken auf und teilte mit: «Aus Anlass der tragischen Ereignisse möchten wir allen Betroffenen, den Hinterbliebenen, den Helfern und der Stadtgemeinschaft Raum geben, um innezuhalten und den Opfern zu gedenken.»

Polizei: Tote noch nicht identifiziert

Um wen es sich bei den beiden verbrannten Leichen handelt, konnte die Polizei nicht zweifelsfrei sagen. Mutmaßlich ist unter den Todesopfern ein Kind, das vermisst wurde. Die Leichen seien untersucht worden, so der Polizei-Sprecher. Ein Ergebnis lag aber noch nicht vor. Für die Identifizierung der beiden Toten sei eine DNA-Analyse nötig.

Nun ruft die Polizei Zeugen auf, sich zu melden. Es geht um mögliche Beobachtungen am Samstagabend zwischen 22.00 und 24.00 Uhr.