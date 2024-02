Berlin (dpa) – Brendon Aaronson wird für sein Premierentor in der Fußball-Bundesliga mit einem Startelfeinsatz belohnt. Der US-Nationalspieler steht am Samstag erstmals seit mehr als einem Monat wieder in der Anfangsformation von Union Berlin. Gegen den 1. FC Heidenheim rückt der Offensivmann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für den nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrten Kevin Volland ins Team.

Aaronson hatte in der Vorwoche als Joker den Treffer zum 1:0 Sieg bei der TSG Hoffenheim erzielt. Yorbe Vertessen, ein weiterer Kandidat als Volland-Ersatz, sitzt hingegen auf der Bank.

Den gelb-gesperrten Diogo Leite vertritt Robin Knoche in der Abwehrreihe. Kapitän Christopher Trimmel sitzt an seinem 37. Geburtstag zunächst nur auf der Bank. Als rechter Außenverteidiger wird Josip Juranovic von Trainer Nenad Bjelica aufgeboten. Union kann mit einem Sieg einen Club-Rekord von fünf Heimerfolgen in Serie aufstellen und einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib machen. Gegner Heidenheim liegt als Zehnter drei Zähler vor den Eisernen.