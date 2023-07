Potsdam (dpa) – Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam hat sich für die bevorstehende Saison verstärkt. Wie der Club am Freitag mitteilte, unterschrieb Torhüterin Laura Droz bei den Brandenburger Fußballerinnen. Die 23-Jährige kommt vom Servette FC aus der Schweiz. Über die Länge des Vertrags machte der Verein keine Angaben. «Ich freue mich sehr, für Turbine Potsdam spielen zu dürfen und hoffe, einen neuen Schritt in der Geschichte des Vereins schreiben zu können», wird Droz in der Mitteilung zitiert.