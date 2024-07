Berlin (dpa) – Hertha BSC eröffnet seine Zweitliga-Saison am Samstagmittag. Wie die Deutsche Fußball-Liga mitteilte, ist das Auftaktspiel gegen den SC Paderborn im Berliner Olympiastadion für den 3. August um 13.00 Uhr angesetzt. Eine Woche später steigt das Topspiel beim Hamburger SV. Das Duell wird am 10. August um 20.30 Uhr angepfiffen.

Die Zweitligisten starten drei Wochen vor den Bundesligisten in die neue Spielzeit. Hertha peilt mit Neu-Coach Cristian Fiél den Aufstieg an. Allein aus wirtschaftlichen Gründen kann sich die finanziell schwer angeschlagene Alte Dame weitere Jahre in der 2. Liga nur noch schwer leisten.

Vor dem Saisonstart bezieht die Mannschaft vom 18. bis zum 27. Juli ein Trainingslager im österreichischen Walchsee.