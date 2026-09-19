Hamburg/Berlin (dpa) – «Babylon Berlin»-Regisseur Tom Tykwer (61) hat die Dreharbeiten für die neue Staffel im Hamburger Rathaus als intensiv in Erinnerung. Das Team habe eine Reichstag-Plenarsitzung reinszeniert und dafür die Bürgerschaft voll besetzt, sagte Tykwer in der «NDR Talk Show». «Das Tohuwabohu, was da ausgebrochen ist und auch die Aggressivität, die von bestimmten Blöcken in die andere Richtung ging, das war so intensiv beim Drehen, dass manche Leute rausgegangen sind, weil ihnen das zu bedrohlich war.»

In der NDR-Sendung zog er auch Parallelen zum aktuellen politischen Klima. «Jetzt sehe ich die Debatten und auch die Respektlosigkeiten und die Drastik des Ganzen und denke: Leute, wir müssen wirklich aufpassen.»





Die Erfolgs- und Kultserie «Babylon Berlin» war 2017 gestartet. Nun läuft die fünfte und letzte Staffel. Die ersten vier Folgen davon werden heute (20.15 Uhr) im Ersten gezeigt, die übrigen vier am kommenden Freitag (22.20 Uhr). In der ARD-Mediathek sind die acht Folgen bereits abrufbar.