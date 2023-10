Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Köpenick ist ein Mensch nach ersten Erkenntnissen der Polizei getötet worden. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft hätten deshalb am Montagmorgen die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Details zu dem Einsatz in der Mahlsdorfer Straße könnten zunächst nicht genannt werden. Laut einem Bericht der «Berliner Zeitung» soll es sich bei dem Opfer um eine Frau handeln, die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.