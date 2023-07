Berlin (dpa) – Ein Kind ist nach dem Sturz aus einem Hochhaus in Berlin-Neukölln gestorben. Das teilte die Berliner Polizei am Freitagmorgen mit. Laut übereinstimmenden Medienberichten war das Kind in der Nacht zum Freitag aus bisher ungeklärten Gründen aus dem neunten Stock gefallen und im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Genauere Angaben zu den Hintergründen des Unglücks machte die Polizei bislang nicht.