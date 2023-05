Berlin (dpa/bb) – Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Gatow sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagmittag war ein 40-jähriger Syrer in Gatow auf einem Parkplatz im Waldschluchtpfad Ecke Breitehornweg erschossen worden. Nach Angaben der Polizei könnte ein dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben. Wer Auskünfte über die Fahrzeuge am Tatort oder andere Hinweise geben kann, soll sich bei der Mordkommission des Landeskriminalamtes melden.