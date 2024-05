Berlin (dpa) – Der Kulturmanager Tobias Rempe wird Intendant von Konzerthaus und Konzerthausorchester Berlin. Der derzeitige Geschäftsführer des Ensembles Resonanz aus Hamburg soll die Position nach Angaben vom Freitag im Sommer 2025 von Sebastian Nordmann übernehmen, der an die Spitze des Lucerne Festivals in die Schweiz wechselt. In Berlin trifft Rempe auf die international gefeierte Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Joana Mallwitz.

Kultursenator Joe Chialo folgt mit der Besetzung den Angaben zufolge einem Vorschlag des Beratungsgremiums. «Die Entwicklung neuer Visionen und Strategien verlangt Leidenschaft, Mut und Innovationsgeist», sagte der CDU-Politiker in einer Mitteilung. Rempe habe im Auswahlverfahren begeistert. «Er steht für künstlerische Exzellenz und starke Idee für die Zukunft.»

Aus Sicht von Rempe sind Konzerthaus und Konzerthausorchester bereits auf einem zukunftsweisenden Weg der Öffnung. Er freue sich auf die Zusammenarbeit unter anderem mit Mallwitz, «um die Geschichte des Hauses weiterzuführen und neue künstlerische Impulse zu setzen».

Auch Chefdirigentin Mallwitz sprach von «Fortführen von Bewährtem, aber auch Experimentieren mit Neuem, um das kulturelle Leben Berlins weiterhin zu bereichern und die klassische Musik als wichtigen Bestandteil Berlins zu festigen». Rempe sei ein «modern denkender Konzertmacher und Kulturmanager, der mit seinen künstlerischen Ansätzen perfekt zur Ausrichtung unseres Hauses und des Konzerthausorchesters passt».

Rempe wuchs in Nürnberg auf. Im Alter von sieben Jahren begann er zu musizieren. Während seines Violinstudiums war er Mitbegründer des Ensembles Resonanz in Hamburg, dem er bis 2007 als Geiger angehörte. 2008 ließ er die Geige beruflich liegen und übernahm die Geschäftsführung des Kammerorchesters.