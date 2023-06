-Werbung-

Am 1. Dezember 2021 ist das auch als TKG-Novelle bekannte Gesetz zur Modernisierung des Telekommunikationsgesetzes in Kraft getreten. Darin sind umfangreiche und tiefgreifende Änderungen enthalten, die die bisherige Rechtslage für die Wohnungswirtschaft erheblich ändern werden. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Medienversorgung. Nach intensiven Gesprächen über eine Orientierungshilfe zu dem Thema haben sich GdW und Vodafone auf ein Eckpunktepapier verständigt. Darin gibt Vodafone eine Reihe von Zusagen für künftige Abschlüsse von Versorgungsverträgen (Mehrnutzerverträgen).

Die wichtigsten Informationen zur TKG-Novelle

Für die Umsetzung des Gesetzes zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (TKMoG) ist eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2024 vorgesehen, die es Unternehmen der Wohnungswirtschaft erlaubt, sich auf die Änderungen einzustellen.

Zwar sind noch zahlreiche offene rechtliche Detailfragen zu klären, doch der GdW, der größte Dachverband der Wohnungswirtschaft in Deutschland, und Vodafone, eins der führenden Kommunikationsunternehmen, geben den im GdW organisierten Wohnungsunternehmen eine erste Orientierungshilfe, wie sie die Medienversorgung von Immobilien in Zukunft rechtssicher ausgestalten könnten. Darüber hinaus will Vodafone GdW-Unternehmen beim künftigen Abschluss von Versorgungsverträgen eine Reihe von Zusagen geben, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände dagegensprechen.

Das Eckpunktepapier zusammengefasst

GdW und Vodafone haben sich in ihrem Papier auf die folgenden Eckpunkte geeinigt: