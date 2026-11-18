Potsdam/Berlin (dpa) – Der Tinnitus eines Lehrers, festgestellt nach lautem Gesang einer Grundschulklasse, ist nach einem Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg (LSG) kein Arbeitsunfall. Der Lehrer stehe nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, heißt es in dem Urteil.

Der damals 43-Jährige war im Sommer 2016 als angestellter Grundschullehrer an einer Berliner Grundschule tätig. Er betrat nach Unterrichtsschluss einen Klassenraum, wo er seine Tasche holen wollte. Dort sang eine zweite Klasse mit ihrer Erzieherin das Lied «Wenn du fröhlich bist», stampfte, sprang, klatschte und rief am Ende laut Hurra. Einige Tage später wurde bei dem Lehrer ein Tinnitus sowie eine krankhafte Geräuschüberempfindlichkeit, eine sogenannte Hyperakusis, festgestellt. Die Unfallkasse lehnte es ab, das Ereignis als Arbeitsunfall anzuerkennen.





Schrille Pfiffe nicht nachweisbar

Das Gericht bestätigte nun diese Entscheidung. Es lasse sich nicht feststellen, dass der Lehrer Lärm ausgesetzt gewesen sei, der geeignet gewesen wäre, das Gehör zu schädigen, heißt es im Urteil. Dass die Kinder nicht nur laut gesungen, sondern auch schrill gepfiffen hätten, habe sich nicht feststellen lassen. Die Erzieherin und weitere Dienstkräfte der Schule wurden dazu befragt, die Schüler selbst konnten nicht mehr als Zeugen vernommen werden, da ihre aktuellen Adressen der Schule nicht mehr bekannt seien.

Auch das Gutachten eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes habe nicht auf einen lärmbedingten Hörschaden bei dem Lehrer hingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Kläger kann die Zulassung der Revision beim Bundessozialgericht beantragen.

Ähnlicher Fall, anderer Ausgang

In einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2023 war der lärmbedingte Hörschaden als Arbeitsunfall bejaht worden. Der Kläger, Sportlehrer an einer Oberschule, war mit 30 lautstark schreienden und gröhlenden Jugendlichen durch einen Flur zu Umkleideräumen gegangen. Wenige Tage später wurde ein Hörsturz diagnostiziert. Die Feststellung eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen einem Unfall und einer bestimmten Erkrankung erfolge grundsätzlich einzelfallbezogen, hieß es.