London/Berlin (dpa) – Das Stadtmagain «Time Out» hat Berlin-Neukölln als eins der weltweit coolsten Viertel gekürt. «Einst ein kleines Dorf am Rande Berlins, ist Neukölln heute der mit Abstand aufregendste Bezirk der Stadt», schrieben die Autoren des in London herausgegebenen Online-Magazins am Freitag. Von Restaurants bis Clubs, Ausstellungen und Spaziermöglichkeiten biete Neukölln alles, hieß es weiter.

Zwischen familiengeführten Lebensmittelläden und guten Cafés zeige Neukölln das «Multikulti-Gefühl», das für das Viertel prägend sei. «Neukölln zelebriert diese Unterschiede und kämpft auch für sie: Vor dem Rathaus Neukölln oder auf dem Hermannplatz finden oft Proteste und Demonstrationen statt.»

Die Liste des Magazins umfasst insgesamt 40 Viertel in verschiedenen Ländern der Welt. Mit dabei sind Viertel in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Ghana und vielen mehr. Neukölln ist das einzige erwähnte deutsche Viertel.