Berlin (dpa) – Vegane Küche hat aus Sicht des Berliner Starkochs Tim Raue (50) kulinarische Lücken. «Ein krosser Schweinebauch lässt sich nicht ersetzen», sagte Raue dem Magazin «Focus». Er bietet vegane Speisen in seinem Restaurant an und ernährt sich selbst tageweise vegan. «Ich musste mal aus gesundheitlichen Gründen drei Monate auf tierische Produkte verzichten. Jetzt versuche ich, drei Tage pro Woche vegan zu essen, weil ich gemerkt habe, dass es mir damit besser geht. Ich habe mehr Energie», so der Sterne-Koch. Gleichzeitig fühlt er sich im Vergleich nur mäßig von veganen Lebensmitteln angezogen. «Mir geht es leider nicht so, dass ich morgens denke, mmh, lecker, eine Bundmöhre, die mag ich ja viel lieber.»